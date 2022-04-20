Советник руководителя ОП прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Россия передала Украине проект документа об урегулировании, но Киев не спешит с реакцией.

Россияне слишком часто используют публичные заявления только как элемент обязательного давления.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Россия передала Украине проект документа об урегулировании, но Киев не спешит с реакцией.

"Мне кажется, не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров. Гораздо лучше опираться только на официальные сообщения украинской стороны. Потому что россияне слишком часто используют публичные заявления только как элемент обязательного давления. Зачем им подыгрывать?", - сказал Подоляк.

Говоря о переговорном процессе, он напомнил, что Украина ещё в рамках Стамбульского раунда передала стороне оппонентов "свои предложения по формульным решениям".

"В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", - сказал Подоляк.

Как сообщалось, сегодня Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа об урегулировании, но Киев не спешит с реакцией.

Представитель Кремля обвинил украинскую сторону переговоров в том, что она постоянно отходит от ранее согласованных позиций, постоянно их меняет, что, по его словам, негативно сказывается на эффективности переговоров.

Переговоры РФ и Украины

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

Ранее советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк признал, что переговоры с Россией фактически заморожены. Он не смог спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров.

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