Министр отметил, что Украина готова увеличить национальные взносы в операции под эгидой НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал.

Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и направить для работы в структурах Альянса дополнительный персонал.

Читайте такжеСтраны-члены НАТО готовы усилить практическую поддержку Украины и Грузии - СтолтенбергОб этом заявил министр обороны Андрей Таран в интервью "Урядовому курьеру".

"Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы", - отметил Таран.

По его словам все это должно сделать Украину сильнее и значительно приблизить к стратегической цели – полноправному членству в Организации Североатлантического договора.

"В этом контексте мы четко определяем свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году", - подчеркнул министр.

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Автор: УНИАН