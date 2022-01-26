Президент России держит деньги в банке, который уже находится под санкциями, утверждает спикер лидера страны.

Разговоры властей США о введении санкций против президента России Владимира Путина являются политически деструктивными.

Призывы Вашингтона к ограничительным мерам против главы РФ неболезненны, приводит слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова "РИА Новости".

Спикер лидера России, в частности, прокомментировал призывы властей Штатов к заморозке "активов Путина".

"Призывы Вашингтона к санкциям против Путина не болезненны, политически деструктивны… Президент держит деньги в банке Россия, который и так под санкциями", – утверждал Песков.

Читайте такжеМогут коснуться Путина: Британия готовит жесткие санкции против РФ в случае нападения на УкраинуРанее агентство Bloomberg писало, что Джо Байден не исключает введение персональных санкций против Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину.

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