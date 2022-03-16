Таких по состоянию на сегодняшнее утро 26. Около десяти из них были направлены в ПАСЕ.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, сколько народных депутатов сейчас находятся за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, все ли депутаты присутствуют в Украине, Стефанчук сообщил: "по состоянию на сейчас, по состоянию на сегодняшнее утро, по той информации, которая есть у меня, 26 народных депутатов находятся за границей... Где-то 10 из них – это те народные депутаты, женщины-народные депутаты, которые были направлены мной в Парламентской Ассамблее Совета Европы с тем, чтобы они отстояли то решение, принятое вчера Парламентской ассамблеей, – об исключении Российской Федерации из ПАСЕ".

В то же время относительно причин выезда некоторых других депутатов Стефанчуку ничего неизвестно.

"Все остальные народные депутаты, скажем так, которые проукраинского пошиба, работают в Верховной Раде. А есть и другие народные депутаты, которые выехали из Украины. Причины подавляющего большинства мне пока неизвестны", - отметил председатель ВР.

На уточнение, о депутатах какой фракции идет речь, Стефанчук пояснил: "есть представители преимущественно одной фракции - это фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они подавляющим большинством находятся за рубежом. И о причинах их отъезда – я их не отправлял".

Говоря о будущей ответственности за это, спикер выразил мнение, что "политическую ответственность должен предоставить украинский народ на предстоящих выборах".

"Но я думаю, что этим также не ограничится. Потому что те, кто совершал преступления против украинского народа, те, кто был коллаборантом, те, кто совершал государственную измену, - кроме политической ответственности обязательно понесут и юридическую ответственность", - подчеркнул Стефанчук.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский обратился к тем, кто решил "немного" поработать на оккупантов и посоветовал коллаборантам искать пристанище в Ростове.

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