В Украине должна быть запрещена продажа лекарственных средств малолетним не только в аптеках, но и онлайн, а ответственность за нарушение запрета должна быть неотвратимой. На этом 2 июня во время выступления в парламенте настаивала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

В частности, политик подчеркнула, что после ряда трагедий, связанных с отравлением детей лекарствами, в парламенте было зарегистрировано несколько законодательных инициатив. Законопроект №5122-2, основным автором которого является Татьяна Плачкова, предусматривал законодательно установленный запрет продажи лекарственных средств детям до 14 лет в аптечных учреждениях и дистанционно (через онлайн-заказ и курьерскую доставку).

Читайте такжеНардеп Плачкова инициировала запрет продажи лекарств детям - в аптеках и онлайн«Готовясь к защите этого проекта, я заказала лекарственные препараты, которым отравились дети в феврале, онлайн. Заказ у меня приняли без всяких вопросов и так же без вопросов доставили по указанному адресу. Кто будет гарантировать, что при невозможности купить в аптеке ребенок не закажет лекарства в Интернете? Именно поэтому запрет продажи лекарств детям онлайн так важен», - отметила парламентарий.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, на котором настаивал профильный парламентский Комитет. Вместе с тем, при подготовке его ко второму чтению Татьяна Плачкова готовит поправки, которые будут предусматривать законодательный запрет реализации лекарственных средств детям до 14 лет с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом.

Кроме того, 2 июня ВР приняла в первом чтении законопроект, инициированный Татьяной Плачковой, об административной ответственности за нарушение запрета на продажу лекарств малолетним.

Его поддержало конституционное большинство Верховной Рады.

«Конституционным большинством – 319 голосами Верховная Рада в первом чтении поддержала наш с коллегами из разных фракций законопроект №5123-1, который предусматривает, что ответственность должны нести непосредственно лица, задействованные в торговле – и продавец, и курьер (если речь идет о продаже онлайн)», - отметила политик в Facebook.

По ее убеждению, нужна по меньшей мере административная ответственность за это нарушение.

"Закон не может быть законом, если за ним нет принуждающей силы. Ответственность за продажу лекарств детям отнюдь не может быть меньше ответственности за продажу несовершеннолетним пива. Поэтому штраф за нарушение установлен от 6 800 грн, а в случае повторения он будет расти до 23 800 грн. И эта ответственность должна быть неотвратимой. Следовательно, контроль должны осуществлять органы Национальной полиции, а не Гослекслужба, которая демонстрирует полную неэффективность как контролирующий орган», - резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: Григорий Бондарь