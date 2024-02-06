На днях президент Украины заявил о необходимости перезагрузки руководства страны.

Возможная отставка командующего ВСУ Валерия Залужного - шаг, который, вероятно, разозлит многих военных, пишет The Times.

Издание напоминает недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского с намеком о том, что уволен может быть не один Залужный, а что Украине в целом нужна нацеленная на победу новая команда:

"Я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, касающееся не одного человека, а направления руководства страной".

Как отмечает The Times, разлад между Зеленским и Залужным стал очевидным в ноябре, когда генерал заявил The Economist, что война зашла в тупик. Считается также, что у Зеленского есть разногласия с Залужным из-за его просьбы мобилизовать полмиллиона человек.

Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что отставка Залужного будет крайне непопулярна среди украинских солдат и мирных жителей, но какого-либо военного переворота не будет.

"Украинские военные достаточно дисциплинированы и понимают, что бунт в военное время чреват опасностью военного поражения. Кроме того, не все военачальники поддерживают Залужного. Но будет сильное недовольство и в армии, и в обществе", - сказал он.

Также издание отмечает, что увольнение Залужного может сделать его конкурентом на пост президента:

"Хотя Залужный не подал никаких признаков того, что у него есть политические амбиции, критики Зеленского видят в нем его возможную замену".

Вероятная отставка Залужного - что сообщалось

Напомним, как писал The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, в вероятном расколе между Зеленским и Залужным самым серьезным разногласием стала просьба генерала мобилизовать больше солдат.

По словам чиновника, окончательная цифра Залужного приближалась к 500 тысячам, но Зеленский отказался от призыва такого количества людей, хотя военные командиры говорят, что необходимость в нем элементарна.

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