Со Шмыгалем существует договоренность, что правительство может уйти в отставку даже во время действия годичного иммунитета - Качура

Это может произойти в случае выдвижения соответствующего требования президентом и фракцией «Слуга народа».

С премьер-министром Денисом Шмыгалем существует договоренность, что правительство может уйти в отставку даже во время действия годичного иммунитета в случае выдвижения соответствующего требования президентом и фракцией «Слуга народа».

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Об этом сказал журналистам народный депутат Александр Качура (фракция «Слуга народа»).

По его словам, существует договоренность, что после голосования за Программу деятельности правительства еще будет План деятельности правительства, в котором будут детализированы задачи Кабинета министров.

«Мы договорились внутри фракции, то иммунитет, который предоставляется сейчас правительству, после того, как мы проголосуем программу, он не будет индульгенцией (УНИАН: в случае поддержки парламентом Программы деятельности правительство нельзя отправлять в течение года в отставку)», - сказал Качура.

Он сообщил, что «мы договорились с премьер-министром, что в случае, если внутри нашей политической фракции возникнет недоверие к премьер-министру, то он самостоятельно уйдет в отставку. И это мы зафиксировали».

По словам Качуры, есть видеозапись договоренности, Шмыгаль сам напишет заявление и уйдет с должности, если поступит такое требование от президента и фракции «Слуга народа».

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