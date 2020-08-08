"Это вопрос нацбезопасности": Зеленский заявил о недопустимости втягивания Украины во внутреннюю политику США

Зеленский отметил, что предотвращение втягиванию нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов - это вопрос нашей национальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости втягивания Украины во внутреннюю политику других стран и одновременно подчеркнул важность уважать суверенное право Украины на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов.

Об этом говорится в обращении президента, обнародованном на его официальном Telegram-канале.

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«Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как Президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США. В то же время Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношени », - отметил президент.

Кроме того, Зеленский отдельно отметил, что предотвращение втягиванию нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов - это вопрос нашей национальной безопасности. «Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды ... », - добавил Зеленский.

Отметим, сегодня в информационном пространстве начала распространяться информация, что разведка США заявила о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, для чего якобы использует одного из украинских нардепов.

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