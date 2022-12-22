Варшава настаивает на необходимости гарантий безопасности для соседей РФ.

Идея президента Франции предоставить России гарантии безопасности со стороны Запада является "фатальной стратегической ошибкой". Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF FM.

По мнению польского дипломата, сегодня Украина защищает всю Европу от возможных последствий потенциальной победы России. Яблонский уверен, что в таких обстоятельствах Украина должна получать как можно больше помощи от союзников, не только от США.

"Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности России расценивается как фатальная стратегическая ошибка. России не угрожает нападение извне, она не нуждается в дополнительных гарантиях, потому что ей ничего не угрожает", – заявил он.

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Замглавы польского МИДа подчеркнул, что сегодня гарантии нужны не России, а ее соседям – "гарантии того, что Россия не нападет на нас".

"Президент США абсолютно прав. Чтобы разговор с Россией имел смысл, он должен быть честным и заслуживающим доверия. (…) Россия сегодня не является заслуживающей доверия стороной, ее цель не в том, чтобы закончить войну и установить мир", – считает Яблонский.

Макрон предлагает дать России гарантии безопасности

В декабре 2021 года Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, которые сводились к нерасширению и ограничению деятельности НАТО и к нейтральному статусу Украины. После длительных консультаций и многочисленных встреч Запад отказался удовлетворить требования РФ.

В декабре 2022 года – после 10 месяцев полномасштабной войны России против Украины – президент Франции выступил с предложением всё-таки предоставить России гарантии безопасности по окончании войны.

Идея Макрона вызвала бурную критику в Европе и встретила непонимание в Украине. Однако даже после полученной критики Макрон повторил тезис о необходимости дать РФ гарантии безопасности.

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