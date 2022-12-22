Идея президента Франции предоставить России гарантии безопасности со стороны Запада является "фатальной стратегической ошибкой". Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF FM.
По мнению польского дипломата, сегодня Украина защищает всю Европу от возможных последствий потенциальной победы России. Яблонский уверен, что в таких обстоятельствах Украина должна получать как можно больше помощи от союзников, не только от США.
"Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности России расценивается как фатальная стратегическая ошибка. России не угрожает нападение извне, она не нуждается в дополнительных гарантиях, потому что ей ничего не угрожает", – заявил он.
Замглавы польского МИДа подчеркнул, что сегодня гарантии нужны не России, а ее соседям – "гарантии того, что Россия не нападет на нас".
"Президент США абсолютно прав. Чтобы разговор с Россией имел смысл, он должен быть честным и заслуживающим доверия. (…) Россия сегодня не является заслуживающей доверия стороной, ее цель не в том, чтобы закончить войну и установить мир", – считает Яблонский.
Макрон предлагает дать России гарантии безопасности
В декабре 2021 года Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, которые сводились к нерасширению и ограничению деятельности НАТО и к нейтральному статусу Украины. После длительных консультаций и многочисленных встреч Запад отказался удовлетворить требования РФ.
В декабре 2022 года – после 10 месяцев полномасштабной войны России против Украины – президент Франции выступил с предложением всё-таки предоставить России гарантии безопасности по окончании войны.
Идея Макрона вызвала бурную критику в Европе и встретила непонимание в Украине. Однако даже после полученной критики Макрон повторил тезис о необходимости дать РФ гарантии безопасности.