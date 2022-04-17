Отмечается, что поставки оружия в Украину из США идут ежедневно.

Посол Украины в США Оксана Маркарова убеждена, что озвученные Россией угрозы западным странам и требования прекратить поставки тяжелого вооружения и техники для ВСУ не изменят позиции Вашингтона по оказанию помощи нашему государству.

Об этом она заявила в комментарии "Укринформу".

"Позиция Соединенных Штатов остается неизменной. Она была такой до войны", - прокомментировала она недавние демарши и дипломатические ноты российской стороны относительно поставок США оборонной помощи Украине.

Маркарова подчеркивает, что Вашингтон "очень четко и публично" говорит о поддержке и солидарности с Украиной. Посол добавила, что такое "мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из Кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях".

Она подтвердила, что поставки оружия в Украину из США идут ежедневно. А также высказалась о подготовке новых санкций против страны-агрессора.

"Мы очень ожидаем, что в ближайшее время мы услышим новые пакеты санкций", - сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что РФ разослала ноту протеста всем странам-поставщикам оружия для Украины с угрозами о "непредсказуемых последствиях".

Напомним, в Белом доме 16 апреля сообщили, что в Украину из США уже прибыла первая партия новой военной помощи в рамках пакета на 800 млн долларов.

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