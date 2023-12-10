Утверждается, что план заключается в срыве поставок и от ЕС, и от США.

Политические соратники действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут в Вашингтоне закрытую встречу с членами Республиканской партии США, "чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины". Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что консервативный аналитический центр Heritage Foundation организовал двухдневную конференцию с участием представителей венгерского института международных отношений и сотрудников посольства Венгрии в Вашингтоне. Среди прочего значительное внимание во время этого мероприятия будет уделено теме войны в Украине.

По данным источников, на второй день мероприятия запланирована закрытая встреча, на которую пригласили представителей Республиканской партии, в частности членов Конгресса. Что именно произойдет на встрече – не уточняется. Но Guardian намекает, что это касается заблокированной в Конгрессе программы военной поддержки Украины.

Видео дня

"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС", – заявил изданию дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии.

Позиция Орбана в отношении Украины давно известна и неоднократно была озвучена публично им самим. Что же касается Heritage Foundation, который является организатором конференции, то этот аналитический центр ранее уже выступал резко против помощи США Украине и считается идеологически близким к Виктору Орбану и Дональду Трампу.

Впрочем, как отметил старший научный сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute Далибор Рогач, несмотря на хорошие отношения Орбана с некоторыми республиканцами, "вряд ли" он будет иметь рычаги влияния на финансирование Украины от США.

Отношения Орбана и Трампа

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет довольно дружеские отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Они неоднократно обменивались заочными комплиментами, в том числе и в контексте Украины.

Например, прошлой осенью Орбан назвал Трампа единственной надеждой на мир в Украине, имея в виду его возможное возвращение в Белый дом в 2024 году.

А уже этой осенью Трамп решил похвалить Орбана за его правый авторитаризм, но спутал его с президентом Турции Эрдоганом. Интересно, что идеологически близкие Эрдоган и Трамп не любят друг друга.

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