Глава Госслужбы геологии и недр Роман Опимах может быть назначен министром.

Возглавить министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может председатель Госслужбы геологии и недр Роман Опимах.

Об этом УНИАН сообщил источник в партии "Слуга народа".

Сегодня вечером спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о том, что в Раду поступили заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Перед этим Разумков сообщал, что в составе правительства есть несколько кандидатов на увольнение.

Напомним, сегодня народные депутаты от "Слуги народа" проводят заседание фракции в КВЦ "Парковый". Планируется обсуждение кандидатур на должности министров. На заседании присутствовал президент Владимир Зеленский.

Как сообщил источник УНИАН, Юрий Витренко претендует на должность первого вице-премьера, министра энергетики; Сергей Шкарлет на должность министра образования; Юлия Лапутина на должность министра по делам ветеранов.

Кто такой Роман Опимах

Роман Опимах родился 8 февраля 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, получив степень магистра международных отношений.

Государственную службу геологии и недр Украины Опимах возглавил в 2019 году. До этого работал исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины (2016-2019); советником министра энергетики и угольной промышленности (2015-2016). До этого был руководителем нефтегазового направления в координационном центре по связям с Кабинетом Министров в Администрации президента Украины (2014-2015). В самой Администрации президента начал работать в 2006 году.

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Автор: Ирина Погорелая