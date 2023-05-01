Совбез ООН "беспомощен и неэффективен", когда речь идет об агрессии РФ против Украины.

В настоящее время Организация Объединенных Наций не способна заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью Укринформу. Он отметил, что более 20 лет мир позволял и прощал Путину почти все.

"Более двух десятков лет мир позволял и прощал Путину практически все. По сути, это было попустительство его планам создания автократии, которой абсолютно плевать на любые решения региональных и глобальных организаций", - сказал Кислица.

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По его словам, проблема заключается не в том, что Россия имеет право вето на Совете Безопасности ООН. Ведь, даже если Совбез примет резолюцию о немедленном прекращении войны и выводе российских войск из Украины, Путин на это не согласится и не прекратит войну.

"Представим себе, что РФ потеряла возможность применять право вето, и на стол ложится проект решения РБ о немедленном прекращении войны и выводе войск. РБ это принимает, и что дальше? Решение направляется Путину, он его читает. И что - поднимает трубку правительственного телефона и дает приказ Шойгу его выполнить? Бросьте эти иллюзии", - сказал Кислица.

Он добавил, что с одной стороны, Совбез ООН "беспомощен и неэффективен", когда речь идет об агрессии РФ против Украины, а с другой - на его повестке дня находится почти полсотни вопросов.

"То есть только украинский вопрос, который является одним из наиболее системных, на сегодня не может быть хотя бы как-то решен в Совете Безопасности ООН. Но было бы неправдой говорить, что по другим вопросам Совбез неэффективен", - отметил постпред Украины.

Россия в ООН - новости

Как сообщал УНИАН, в апреле страна-террорист Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН. В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, имеющих право вето (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, почему-то занявшая место СССР), а также 10 других стран-членов на ротационной основе. Каждая страна по очереди председательствует в СБ ООН.

В начале апреля посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что России вообще не должно быть в Совете Безопасности, "но она является постоянным членом Совета, и мы не можем это изменить". А президент Украины Владимир Зеленский назвал председательство РФ "абсурдной и деструктивной" ситуацией, свидетельствующей о "полном банкротстве таких институтов" международной безопасности как ООН.

Западные дипломаты несколько раз покидали зал Совета Безопасности ООН за время председательства РФ. Впервые, когда трибуну предоставили российский уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которую обвиняют в военных преступлениях.

А во время одного из заседаний представители Великобритании Барбара Вудворд и США Линда Томас-Гринфилд раскритиковали лицемерие России после агрессивной речи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Российский "дипломат" во время своего выступления выдал очередную бессмысленную тираду о целях войны, которую Россия развязала против Украины и защищал это вторжение, вспоминая НАТО и "киевский режим".

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