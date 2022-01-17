Порошенко фигурирует в "угольном" деле вместе с Медведчуком.

Пятый президент Украины, нардеп от "ЕС" Петр Порошенко гневно высказался о действующем руководстве страны, которое, по его словам, "снимало видосики на Красной площади", когда в Украине продолжалась война с Россией.

Об этом он заявил на политическом митинге перед своими сторонниками возле аэропорта "Жуляны" в Киеве 17 января.

"Они снимали клипы в Москве, снимая видосики на Красной площади. Тогда, когда пытали Рыбака в Горловке, они членом играли на рояле, считая, что это символ моей культуры Украины", - заявил Порошенко.

Порошенко раскритиковал ведение внешней политики действующей властью и вспомнил громкое дело о "вагнеровцах".

Петра Порошенко подозревают в государственной измене. По данным следователей, политик, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР".

Депутата "ЕС", который вернулся в столицу 17 января, вызвали в Печерский райсуд Киева, где ему в этот же день будут избирать меру пресечения.

Пятый президент Украины фигурирует в том же деле, в котором фигурирует член ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук. Сейчас тот находится под круглосуточным домашним арестом.

Ранее противники Порошенко обвиняли его в спонсорстве российского госбюджета из-за работы кондитерской фабрики в Липецке. Владимира Зеленского же критиковали за деятельность "Квартал 95", фильмы под брендом которого закупает Россия.

Сам действующий украинский президент в ноябре 2021 года назвал такое сравнение некорректным: "Некорректно вообще сравнивать медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты эти продавались в ОРДЛО, есть много фото. И эти конфеты продавались в сепаратистских полках. Ну, продавались, так и продавались. А что касается шведов. Студия "Квартал 95" заключила с ними договор лет за 10 до начала войны. И тогда для ребят это был эксклюзивный партнер".

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