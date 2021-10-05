Спикер Рады сказал, что не пытался поговорить с президентом, чтобы избежать отставки.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него есть большая команда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Разумков отметил: "У нас много людей, которые исповедуют те же принципы и ценности". По его словам, таких людей много и среди депутатов.

В то же время спикер четко не дал никакого ответа по этому вопросу. На вопрос, звонил ли за последние сутки ему кто-нибудь из так называемых олигархов, предлагая свою помощь, Разумков отметил, что "олигархи не звонили и не предлагали помощь". По его словам, таких телефонных звонков не было и за те два года, что он был председателем ВР.

Отвечая на вопрос по поводу того, не боится ли он, что может повторить судьбу бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука и бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, которые, лишившись должности, исчезли с политического поля, Разумков отметил, что "нельзя бояться, когда ты уходишь".

Читайте такжеВ "Слуге народа" хотят рассмотреть отставку Разумкова уже на этой неделе: он имеет другое мнениеОн сказал, что если бы боялся, то в 2018 году не пришел бы в штаб тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. "Потому что те рейтинги, которые были на тот момент, и то, что мы могли получить после избирательной кампании, – также можно было бояться", – добавил он.

Разумков уверяет, что не делал попытки поговорить с президентом Зеленским, с тем, чтобы избежать отставки. Он отметил, что у него не было задачи остаться на посту.

При этом добавил, что для этого он "мог бы быть менее принципиальным, менее удобным (видимо, имел в виду более удобным – УНИАН), конструктивным, но это идет сильно вразрез с тем, какой я есть...". По словам Разумкова, он не разговаривал с президентом "уже давненько – около месяца".

Напомним, 4 октября Дмитрий Разумков сообщил, что в Верховной Раде по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии запускается процедура его отзыва с поста спикера парламента.

Позже – 5 числа, нардепы отстранили Разумкова от ведения двух пленарных заседаний Рады.

Автор: Надя Пришляк