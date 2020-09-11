Оппозиционеры отметили, что Координационный совет занимается, прежде всего, внутренней повесткой Беларуси, а вопрос о Крыме не к ним, поскольку они не политики.

Члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов, отказались отвечать на вопрос об аннексии украинского Крыма Россией.

Как пишет Апостроф, Родненков уклонился от ответа на вопрос о статусе оккупированного полуострова.

"Мы здесь находимся как представители Координационного совета. Даже если я скажу, что думаю, это будет воспринято как позиция кого-то, кто находится в Координационном совете. Мы видим совет как стол, за который могут сесть абсолютно разные силы. В нем есть разные политические партии, которые между собой не имеют единого мнения по поводу того же Крыма", - сказал он.

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Также Родненков отказался высказывать свое личное мнение по данному вопросу сославшись на то, что оно так или иначе будет воспринято как мнение Координационного совета.

В свою очередь, Иван Кравцов удивился подобному вопросу, отметив, что Координационный совет занимается, прежде всего, внутренней повесткой Беларуси.

"Я тоже воздержусь от комментариев по этому вопросу, потому что я даже не знаю, как это соотносится с тематикой нашей работы и с тем, что происходит. Последние три месяца мы суперсконцентрированы на том, что происходит в Беларуси", - сказал он.

Родненков также уточнил, что вопрос о Крыме не к ним, поскольку они не политики.

"Дело в том, что этот вопрос не совсем к нам. Светлана Тихановская высказывала свое мнение по поводу Крыма, Виктор Бабарико высказывался, Валерий Цепкало, очевидно, тоже. Они политики, они борются за власть, претендуют на то, чтобы управлять страной и выстраивать, в том числе, и внешнеполитические отношения. Координационный совет эти не занимается", - добавил Родненков.

Похищение Колесниковой и других оппозиционеров: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 августа стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

Аннексия Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Автор: Александр Топчий