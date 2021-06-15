Черный подал с диссертацией такие же поддельные документы, что и его соратник Илья Кива.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный в марте 2021 года с фальсификациями защитил кандидатскую диссертацию в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Об этом сообщает журналист Даниил Мокрик, говорится в сюжете Bihus.Info.

Заместителем председателя Специализированного ученого совета у Черного был Владимир Гурковский – научный руководитель Ильи Кивы.

Автор расследования указывает, что Черный подал в свою диссертацию справку о практическом исследовании, как и Кива, с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Читайте такжеЗеленский рассказал, планирует ли распускать РадуНа вопрос журналистов о подделке документов Черный ответил: "Я не знаю такого, что у меня есть какое-то что-то, что не соответствует законодательству Украины".

Кроме того, Черный вслед за Кивою подал в научной работе ссылки на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции в МАУП в 2018 году. Журналисты исследовали сборник и не обнаружили там указанных материалов Черного, что подтвердила и координатор конференции Оксана Пархоменко-Куцевил. А сам депутат заявил, что она "что-то напутала".

Мокрик добавил, что размещал файлы с диссертациями Кивы и Черного на сайтах вузов один и тот же автор "DOVGAL".

В апреле кандидатскую диссертацию защитил депутат от ОПЗЖ Илья Кива в сфере государственного управления.

Сама защита прошла громко: на мероприятие не пускали "неаккредитованных" журналистов, а двери в аудиторию в Институте подготовки кадров блокировала группа молодых людей спортивного телосложения. Члены комиссии после трехчасового выступления Кивы поддержали его работу единогласно.

Bihus.Info выяснил, что Илья Кива подделал документы к кандидатской, а также усомнились в авторстве депутата. После скандала научного руководителя Кивы Владимира Гурковского уволили.

В июне МОН все же решило проверить исследование Киви – все необходимые материалы передадут экспертному совету из государственного управления. В случае утверждения результатов Кива будет получать +5% к зарплате за ученую степень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская