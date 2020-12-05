Сессия облсовета началась утром в пятницу и продлилась в течение всего дня.

В здании Одесского областного совета во время стычки между депутатами пострадали полицейский и народный депутат.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, об инциденте, который произошел 4 декабря, в полицию сообщили медики.

По их информации, в помещении облсовета они оказали помощь женщине-депутату Верховной Рады, которая обратилась к ним с ушибом плеча.

"По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с потасовкой, который возник во время сессии облсовета между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские", - сказано в сообщении. Сама депутат в полицию не обращалась.

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Как отметили в главке, в случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации события.

Кроме того, как заявил начальник регионального главка Олег Бех, он назначит служебное расследование.

"Если причастность полицейского к травмированию народной избранницы установят, в отношении него будут приняты самые строгие меры", - сказал Бех.

Также установлено, что во время локализации конфликта травмы (ссадины, ушибы руки) получил один из правоохранителей, который машиной скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.

Злоумышленники, которые нанесли полицейскому телесные повреждения, устанавливаются.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК

Стычки в Одесском облсовете: что было ранее

Утром 4 декабря была запланирована первая сессия новоизбранного состава облсовета, но в назначенное время заседание не открылось. Несколько десятков депутатов Одесского областного совета вышли на трибуну и заблокировали проведение сессии, которая впервые должна состояться после выборов, прошедших 25 октября. В частности, на трибуну вышли депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария" и "За будущее". Они заявили, что ТИК не регистрирует депутатов от партии "За будущее", и поэтому не позволят проводить заседание.

В течение дня между оппонентами произошло несколько стычек, в том числе с применением физической силы. В сессионный зал выломали дверь, сломали несколько столов и стульев, взбирались на столы, свистели, обливались водой.

В противостоянии приняли участие некоторые депутаты Одесского городского совета и Верховной Рады, прибывшие для поддержки единомышленников. Представители "ОПЗЖ" заявили, что пострадала депутат ВР Татьяна Плачкова. Эту информацию Плачкова подтвердила на своей странице в Facebook.

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Автор: Лариса Козовая