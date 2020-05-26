Обыски из-за "картин Порошенко": к музею Гончара подогнали микроавтобус (фото)

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят следственные действия в уголовном производстве по перемещению с сокрытием от таможенного контроля картин известных художников.

Сотрудники Государственного бюро расследований подогнали микроавтобус под двери музея Ивана Гончара, где проводят следственные действия в уголовном производстве по перемещению с сокрытием от таможенного контроля картин известных художников.

Ситуацию возле музея в прямом эфире транслирует ряд телеканалов.

На месте происшествия находится около десяти народных депутатов и журналисты.

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Представители ГБР и полиции не комментируют события в помещении музея. К двери здания подъехал микроавтобус, однако сотрудники бюро не сообщили, с какой целью подогнали транспортное средство.

Также директору музея Петру Гончару удалось пройти внутрь здания музея, где сейчас идут какие-то следственные действия якобы по осмотру картин из коллекции Петра Порошенко, которые сегодня были выставлены в музее для экспозиции.

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что экс-президента Петра Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на сегодня, 26 мая, в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Экс-президент не пришел на допрос.

Днем следователи ГБР приехали в музей Ивана Гончара. Представители ГБР при входе в музей заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

Директор музея Петр Гончар заявил, что сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и не пускают его внутрь здания.

Также он добавил, что Порошенко не давал разрешения на перемещение картин, переданных им музею для экспонирования.

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