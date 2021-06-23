Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новости об открытии предупредительного огня Россией по военному кораблю Великобритании вблизи границы с оккупированным Крымом.
Свою позицию по этому поводу он написал в Twitter.
«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам», – отметил министр.
«Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море», – добавил Кулеба.
«Обстрел» британского корабля: что известно
Читайте такжеВ офисе Зеленского ответили на слова Путина об "организации Майдана" СШАРоссияне заявили об открытии огня по военному кораблю Великобритании возле Крыма.
В частности, сообщалось, что огонь открыли для остановки «нарушения российской государственной границы в Черном море».
Якобы российский бомбардировщик Су-24М в 12:19 бросил четыре осколочно-фугасные бомбы.
Тем временем в Минобороны Британии ответили, что никакого обстрела их эсминца не было.
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