Министр Дмитрий Кулеба отметил важность "качественно нового" взаимодействия членов НАТО с Украиной в Черном море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новости об открытии предупредительного огня Россией по военному кораблю Великобритании вблизи границы с оккупированным Крымом.

Свою позицию по этому поводу он написал в Twitter.

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам», – отметил министр.

«Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море», – добавил Кулеба.

«Обстрел» британского корабля: что известно

Читайте такжеВ офисе Зеленского ответили на слова Путина об "организации Майдана" СШАРоссияне заявили об открытии огня по военному кораблю Великобритании возле Крыма.

В частности, сообщалось, что огонь открыли для остановки «нарушения российской государственной границы в Черном море».

Якобы российский бомбардировщик Су-24М в 12:19 бросил четыре осколочно-фугасные бомбы.

Тем временем в Минобороны Британии ответили, что никакого обстрела их эсминца не было.

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Автор: Катерина Шварц