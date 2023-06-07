Кришьянис Кариньш указал, что только членство Украины в НАТО может обеспечить мир в Европе.

Присоединение Украины к Организации Североатлантического договора – единственный способ сохранить мир в Европе на долгое время. В противном случае Российская Федерация усилит свою агрессию и мира не будет.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что коллективный Запад - это не географическая единица, а "объединение", основанное на ценностях. При этом он потроллил президента РФ Владимира Путина, заявив, что российский диктатор сделал хорошую работу для объединения Европы после 1945 года.

По словам латвийского политика, украинцы сражаются и умирают за свободу, демократию и ценности в то время, как Запад только говорит о ценностях.

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"Некоторые люди воспринимают демократию и свободу как должное, говоря, что так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать", - заявил Кариньш.

Также он заверил, что Рига готова помогать Киеву до победы, потому что только победа украинцы могут принести мир.

Украина в НАТО - последние новости

Саммит Североатлантического альянс все блидже и вместе с тем активнее обсуждается вопрос членства Украины. Официальный Киев не ожидает моментального присоединения к Альянсу, но прямо говорит о необходимости более активных действий со стороны НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что представителям Украины нечего делать на саммите НАТО, если не будет четкого сигнала по срокам вступления.

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