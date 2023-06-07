Присоединение Украины к Организации Североатлантического договора – единственный способ сохранить мир в Европе на долгое время. В противном случае Российская Федерация усилит свою агрессию и мира не будет.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что коллективный Запад - это не географическая единица, а "объединение", основанное на ценностях. При этом он потроллил президента РФ Владимира Путина, заявив, что российский диктатор сделал хорошую работу для объединения Европы после 1945 года.
По словам латвийского политика, украинцы сражаются и умирают за свободу, демократию и ценности в то время, как Запад только говорит о ценностях.
"Некоторые люди воспринимают демократию и свободу как должное, говоря, что так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать", - заявил Кариньш.
Также он заверил, что Рига готова помогать Киеву до победы, потому что только победа украинцы могут принести мир.
Украина в НАТО - последние новости
Саммит Североатлантического альянс все блидже и вместе с тем активнее обсуждается вопрос членства Украины. Официальный Киев не ожидает моментального присоединения к Альянсу, но прямо говорит о необходимости более активных действий со стороны НАТО.
Президент Владимир Зеленский заявил, что представителям Украины нечего делать на саммите НАТО, если не будет четкого сигнала по срокам вступления.