Президент Европейской комиссии ранее хвалила Украину за выполнение всех необходимых реформ.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится посетить Украину в начале ноября.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, который видит в вероятном визите фон дер Ляйен прогресс Украины в выполнении реформ, которые обязательны для вступления в Евросоюз.

"Она бы не планировала такую поездку настолько близко к дате публикации докладов Еврокомиссии по расширению, если бы не имела хороших новостей", – написал Джозвяк.

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Напомним, недавно в Офисе президента Украины заявили, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в первой половине 2024 года - во время председательства Бельгии в Совете ЕС.

Украина выполняет требования ради вступления в ЕС

В сентябре Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс Украины в подаче заявки на членство.

"Я потрясена, увидев, как Украина проводит очень сложные реформы во время войны", - сказала она в интервью. "Если они сохранят темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это решающий момент", - заявила она.

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