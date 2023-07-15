Он отмечает, что все, что делают Симоньян и Собчак, рассчитано "на их достаточно странные аудитории".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя якобы "покушение" на главного редактора прокремлевского Russia Today Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак отметил, что они "ни на что не влияют".

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос о "покушении" на Симоньян и Собчак, Подоляк отметил: "они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют".

Он добавил, что Симоньян и Собчак также "не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире".

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"Они лишены всякого смысла. Все, что они делают, это рассчитано на их достаточно странные аудитории. Для нас - это абсолютно отсутствующие персонажи", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил: "Для нас с вами это не будет иметь никаких последствий. Оно не будет влиять ни на какие процессы. Информационно на внешних рынках также на это будут смотреть с иронией".

"Покушение" на Собчак и Симоньян

15 июля Федеральная Служба безопасности России заявила, что якобы предотвратила убийство Симоньян и Собчак. Прогнозируемо, к этому "имеют отношение" украинские спецслужбы.

Так, в Москве и Рязанской области "задержаны неонацисты" из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных был изъят автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

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