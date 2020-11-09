В течение двух недель чиновник будет находиться дома и работать онлайн.

У председателя Ривненской облгосадминистрации Виталия Коваля выявили COVID-19.Об этом он сегодня сообщил в Facebook.

«К сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет», - рассказал Коваль.

По его словам, в течение двух недель он будет находиться дома и работать онлайн.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19.

По его словам, за последние сутки госпитализированы 1 тысяча 100 человек, летальных исходов - 115, выздоровели 2 тысячи 277 человек.

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Автор: Светлана Макринская