В полиции Днепропетровской области пока о деталях происшествия не сообщают.

Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой.

Об этом в Facebook сообщил сам политик.

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Инцидент произошел сегодня, 5 сентября, на встрече со сторонниками мэра.

Как свидетельствуют фото, вещество выплеснули на рубашку Филатова. Зеленка также попала и на его лицо.

Сам мэр написал, что это сделали «уроды и идиоты».

В полиции Днепропетровской области пока о деталях происшествия не сообщают.

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Автор: Яна Ставская