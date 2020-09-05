Сам мэр написал, что это сделали «уроды и идиоты» / Borys Filatov, Facebook
Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой.
Об этом в Facebook сообщил сам политик.
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Инцидент произошел сегодня, 5 сентября, на встрече со сторонниками мэра.
Как свидетельствуют фото, вещество выплеснули на рубашку Филатова. Зеленка также попала и на его лицо.
Сам мэр написал, что это сделали «уроды и идиоты».
В полиции Днепропетровской области пока о деталях происшествия не сообщают.
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