США и Украина активизируют военно-техническое сотрудничество, отметила посол нашего государства.

Украина в этом году, кроме запланированных 300 млн долларов, получит от Соединенных Штатов Америки дополнительную помощь.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в программе "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет, – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, "Джавелины"… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень защитного оружия, которое мы можем получить", – сказала Маркарова.

По ее словам, еще одна часть взаимодействия США и Украины – активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

Читайте такжеНад частью Украины пролетел американский самолет-разведчик: раскрыта цель миссии"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать совместные проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это быстро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", – отметила Маркарова.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2022 финансовый год, который, среди прочего, предусматривает выделение 300 млн долларов на инициативу по содействию безопасности Украины по поддержке Вооруженных сил.

Напомним, 20 декабря временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США передадут Украине больше оборудования военного назначения и оружия в случае усиления агрессии Российской Федерации.

По ее словам, в 2021 году США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на 450 млн долларов.

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