По словам вице-премьера, если перечислить договоренности в Париже, то можно сказать, что стороны их выполнили.

Украина почти реализовала договоренности, которых достигла во время встречи "нормандской четверки" в Париже в прошлом году.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.

Об этом он сказал в ответ на вопрос о дедлайне для продвижения в переговорах, о котором в прошлом году заявлял президент Владимир Зеленский. Министр предположил, что речь шла о годе с момента Парижского саммита, хотя подчеркнул, что это лишь его предположение.

"Меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берет год. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря с лидерами "нормандского формата" об определенном плане действий, который выписан в Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали", - отметил Резников.

Министр указал на то, что Трехсторонняя контактная группа определила четыре новых участка для разведения сил от линии разграничения, а также 19 мест для гуманитарного разминирования. Также он напомнил о двух новых пунктах пересечения линии разграничения, которые планируется открыть 10 ноября. Режим тишины, по его словам, продолжает работать, несмотря на нарушения.

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"Если перечислить договоренности в Париже, то можно сказать, что стороны выполнили. И это является основанием для новой встречи. Но в том числе на новой встрече в Берлине лидеры "нормандского формата" могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали - давайте спросим у себя почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват, поставили ли мы себе реальные планы, или, возможно, мы где-то не доработали. И об этом все четверо поговорят - представители России, Украины, Германии и Франции", - предположил министр.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки"

По результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ содействовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

Лидеры "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

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Автор: Александр Топчий