Более двух третей украинцев не считают Украину реально независимым государством - опрос

Противоположного мнения придерживаются 22,5% респондентов.

Более 66% населения считают, что Украина не является реально независимым государством.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на пресс-конференции представила председатель правления ОО "Центр "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева.

По ее словам, среди вариантов ответов на вопрос "24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость. По вашему мнению, Украина сегодня ...?" 66,5% опрошенных выбрали "Украина не является реально независимым государством", 22,5% - придерживаются противоположного мнения, а 11% - затруднились ответить.

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"Если мы посмотрим на региональное распределение, то увидим, что есть существенная разница между ответами жителей западного региона и других регионов. То есть уровень оценки, что Украина не является реально независимым государством ..., достаточно высокий в центральном регионе, на востоке, на Донбассе, на юге. А то, что Украина является реально независимым государством, высокий уровень оценки - 42% - отметили в западном регионе", - рассказала Балакирева.

В то же время она уточнила, что даже в западном регионе баланс не в пользу этой оценки, ведь более 51% жителей этого региона выбрали ответ, что Украина не является реально независимым государством.

Опрос проводил Центр "Социальный мониторинг" с 8 по 15 июля методом интервью "face-to-face" среди 3 тысяч респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны. Погрешность выборки находится в пределах 1,1-1,9%.

Как сообщал УНИАН, количество граждан, которые считают, что Украина двигается в неправильном направлении, за полгода выросла с 45% до 76%.

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