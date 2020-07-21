76% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении - опрос

Вместе с тем опрос показал, что доля граждан, которые убеждены в правильном направлении Украины, уменьшилась более чем вдвое - до 23%.

Количество граждан, которые считают, что Украина движется в неправильном направлении, за полгода возросло с 45% до более 76%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, которые на пресс-конференции представила председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева.

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"Доля тех, кто считает, что события развиваются в неправильном направлении, существенно возросла за полгода - с 45% в декабре 2019 года до 76,6% в июле. И соответственно, доля тех, кто считает, что все идет в правильном направлении, уменьшилась более чем вдвое - с почти 55% в январе до 23% в июле", - отметила она.

Балакирева добавила, что чаще всего о том, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, высказывались жители Западного региона - 85,4%.

Центр "Социальный мониторинг" проводил опрос с 8 по 15 июля методом интервью face-to-face среди 3 тысяч респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население страны. Погрешность выборки - в пределах 1,1-1,9%.

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