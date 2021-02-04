Его подозревают в причастности к организации заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова.

Суд дал разрешение на задержание с целью привода бывшего первого заместителя председателя СБУ, полковника Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в причастности к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

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Так, Нескоромный назван "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования", а в пункте о мере пресечения указано, что пока суд разрешил его задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминается, что экс-замглавы СБУ подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Что известно о деле

23 января в СБУ заявили, что предотвратили заказное убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова. По данным СБУ, лишить жизни Наумова решили бывший первый заместитель председателя СБУ, полковник Дмитрий Нескоромный и сотрудник Антитеррористического центра при СБУ Юрий Расюк.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного.

"Фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ СБУ Расюк в течение октября 2020 года - января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым", - заявили в СБУ.

Расюк был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства Наумова. СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск.

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Автор: Антонина Доломанжи