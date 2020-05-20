Нефедов обжаловал в суде свое увольнение с должности руководителя таможни

Также Максим Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

Максим Нефедов обжаловал в суде свое увольнение с должности главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля, "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его на указанном посту", - говорится в сообщении.

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Также Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иском.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.

24 апреля 2020 года правительство уволило Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы, которую он занимал с 5 июля 2019 года.