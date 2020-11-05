Антикоррупционный суд закрыл дело против Труханова за недостоверное декларирование

Дело касается внесения недостоверных данных в декларации за 2017 год.

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС. Читайте такжеКСУ своим решением "обнулил" всю систему борьбы с коррупцией - разговор Зеленского и главы Венецианской комиссии Дело касается внесения недостоверных данных в декларации за 2017 год. В начале заседания адвокаты Труханова ходатайствовали о закрытии соответствующего дела из-за недавнего решения Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. "Ходатайство защитника удовлетворить ... Закрыть ... уголовное производство по обвинению Труханова Геннадия Леонидовича в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса", - зачитал председательствующий судья фрагмент постановления. Дело против Труханова за недостоверное декларирование 14 апреля 2019 года Геннадию Труханову было сообщено о подозрении относительно декларирования недостоверных сведений, в частности, недостоверного декларирования имущества на сумму 16,3 млн грн за 2017 год.

5 августа 2020 года дело было передано в суд.

Кроме того, в Высшем антикоррупционном суде слушаются еще два дела по обвинению Труханова. Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Другое дело, по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн при покупке горсоветом админкорпуса бывшего завода "Краян" по завышенной стоимости, находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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