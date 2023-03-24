Глава МИД добавил, что также ответственность должны понести все российские пропагандисты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что при наказании подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина нельзя дать соучастникам преступления агрессии переложить всю ответственность на российского президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпяком в Instagram.

"Мы должны не позволить тем, кто является соучастником этого преступления (преступления агрессии - УНИАН), все "свалить" на Путина. Например, тот самый министр Лавров - мой коллега, он должен абсолютно нести ответственность за соучастие в преступлении агрессии. Шойгу должен нести ответственность. Герасимов - должен. Все сумасшедшие - Медведев, Патрушев - они должны все также нести ответственность", - сказал Кулеба.

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"Мы же не хотим им дать такую роскошь, привилегию: все "свалить" на Путина. "А нас Путин заставил. Это во всем Путин виноват, а мы были против вообще". Но нет, у нас, как говорили классики, все ходы записаны. И все эти люди должны понести ответственность", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что также ответственность должны понести все российские пропагандисты.

"Я хочу искоренить это зло, и наказать это зло до последних "корней". Поэтому не надо зацикливаться только на Путине. Каждый, кто так или иначе способствовал развязыванию войны против Украины и совершению преступления агрессии против Украины, должен понести за это ответственность. Только так можно преподать долгосрочный урок", - заявил министр.

Военные преступления РФ - детали

17 марта вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

В Страсбурге, Франция собираются представители 33 государств, сотрудничающих над созданием Спецтрибунала по преступлениям России в Украине.

Сегодня, 24 марта, Кулеба заявлял, что Путина надо осудить за то, что называют "матерью всех преступлений" - за преступление агрессии.