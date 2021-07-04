CША передадут Украине патрульные катера.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Соединенные Штаты Америки начнут передачу Украине патрульных катеров Mark VI в 2022 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Он отметил, что Украина вместе с Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Турцией и многими другими странами-друзьями активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению украинского корабельного состава, развития современной Военно-морской инфраструктуры и осуществлению подготовки личного состава.

«Уже сегодня военно-морская база «Восток» в Бердянске наращивает способности и активно развивает свою инфраструктуру. А состав наших сил на Азове усилен еще двумя боевыми катерами», - заявил Зеленский. Он добавил, что много лет велись разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров.

«Мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе – в порту «Пивденный» формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются два катера типа Island и ожидается пополнение еще по меньшей мере тремя катерами, которые сейчас проходят модернизацию в Соединенных Штатах Америки. В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI», - сообщил Зеленский.

«Конкретными мерами наполняется подписанный в 2020 году меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией. В краткосрочной перспективе наш флот пополнится противоминными кораблями, современными ракетными катерами», - добавил президент.

Передача катеров

В июле 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

Построит корабли компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

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Автор: Виталий Саенко