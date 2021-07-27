Вирастюк стал нардепом по итогам довыборов на мажоритарном округе.

Народный депутат и обладатель титула "Самый сильный человек Украины" Василий Вирастюк, который ранее принес присягу нардепа под аплодисменты и возгласы "Позор!", пообещал не голосовать за "катастрофические" инициативы своей фракции "Слуга народа".

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

По словам Вирастюка, он не поддержит законопроекты "слуг", если будет с ними принципиально не согласен.

"Конечно, если будет что-то такое катастрофическое, что мне абсолютно не заходит, как журналисты любят говорить, "красные линии", я не буду голосовать", - пообещал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 28 марта в 87-м округе на Ивано-Франковщине состоялись довыборы в Верховную Раду.

23 апреля ЦИК подтвердил победу кандидата от "Слуги народа" Вирастюка на этих выборах. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 тыс. 536 голосов. В то же время его конкурент – кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - 15 тыс. 114 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, по которому Вирастюк признан избранным народным депутатом. Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко. 5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.

19 мая ЦИК во второй раз установил результаты выборов в 87-м округе. Результаты установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признал недействительным. Победителем стал Вирастюк.

23 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87-м округе и признании Вирастюка избранным депутатом.

26 мая ЦИК обжаловал это решение.

5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК, по которому Вирастюк признан избранным народным депутатом.

Автор: Юрий Годован