Лабазюка подозревают в попытке дать взятку действующему министру Украины. Против него продолжается следствие.

За народного депутата от депутатской группы "Партия "За майбутнє" Сергея Лабазюка внесли залог в размере 40 млн 260 тысяч гривен, который накануне ему назначил суд в качестве меры пресечения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

"Залог внесен", - сообщили источники.

В частности, за народного депутата внесли сразу залог после избрания 28 ноября Высшим антикоррупционным судом меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения указанной суммы залога.

На Лабазюка возложены процессуальные обязанности: его обязали прибывать на вызов следователей и суда, не общаться со свидетелями, не покидать определенного места жительства.

Лабазюка подозревают в коррупции

21 ноября САП сообщила, что действующего народного депутата поймали на подкупе топпчиновников. Согласно сообщению, народный избранник, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества, предложил двум должностным лицам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество. Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.

В САП отмечали, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, которым предлагались взятки, сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.

Депутату и его сообщнику - руководителю субъекта хозяйствования было сообщено о подозрении. Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате от депутатской группы "Партия "За майбутнє" Сергее Лабазюке.

По данным следствия, подозреваемые предоставили лицам, занимающим особо ответственное положение в правительстве Украины, часть взятки в размере 150 тыс. долларов США.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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