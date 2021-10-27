Апелляция нардепа размером в 1,25 миллиона гривень провалилась.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила ходатайство нардепа Ильи Кивы, который требовал признать недействительным решение ВАКС о конфискации у него доходов от жомовой ямы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Вадим Валько.

Читайте также"Жомова яма" Кивы: САП хочет взыскать с нардепа 1,2 миллиона гривеньСоответствующее решение было принято 27 октября - после дебатов судьи подтвердили решение суда низшей инстанции, обязавшего Киву уплатить в казну 1,25 млн грн, происхождение которых он не смог объяснить.

Дело жомовой ямы Кивы — первый прецедент гражданской конфискации в Украине. Этот механизм предусматривает передачу необоснованно приобретенных активов (например, денег, недвижимости или авто) в пользу государства.

Жомовая яма Ильи Кивы - справка УНИАН

В июле 2020 года журналистам стало известно о бизнесе Кивы, который вызывал сомнения. Согласно декларациям депутата, каждый год он зарабатывает по миллиону гривень за то, что сдает в аренду жомовую яму.

В СМИ появились догадки, что Кива использует истории о жомовой яме для отмывания денег.

Журналист Денис Бигус поехал посмотреть на прибыльную яму Кивы и увидел там пустырь с металлоломом.

Осенью 2020 года НАПК взялось за декларацию Кивы и решило проверить жомовую яму нардепа.

13 августа 2021 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации доходов от жомовой ямы в пользу государства. В тот же день Кива заявил о намерении подать апелляцию.

Автор: Станислав Кожемякин