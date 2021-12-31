Народный депутат Александр Дубинский отреагировал на размещение провокационных билбордов со своим изображением и призвал МВД провести расследование.

"Накануне Нового года кое-где по Киеву и области неожиданно появились провокационные борды с моей фотографией. Передал полиции обращение с требованием расследовать пиратское тиражирование провокационных рекламных плоскостей в Киевской области", - написал нардеп на своей странице в Facebook и добавил, что знает исполнителей и заказчика этого.

Дубинский считает, что к этой провокации причастен ведущий одного из телеканалов.

"Заканчиваем год открытием дела в отношении ведущего парламентского телеканала Рада Сергея Иванова, который отметился очередным зашкваром... Парламентский телеканал, как и заработная плата ведущего осуществляется за счет налогоплательщиков. Поэтому правоохранители должны установить, чьи ресурсы привлек Иванов для таких провокаций", - написал Дубинский.

Также он призвал главу МВД Дениса Монастырского оперативно отреагировать на совершенные провокации.