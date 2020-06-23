НАПК проверит депутата ОПЗЖ из-за гулянки его жены в Москве

В феврале 2020 года журналист Денис Казанский поделился в сети видео и фото с вечеринки жены депутата Христенко в российской столице.

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит данные о доходах народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Фѐдора Христенко после того, как СМИ опубликовали информацию о дорогой вечеринке, устроенной его женой в Москве.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ агентства.

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НАПК направило требование с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля за своевременностью представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии народным депутатом Христенко Ф.В., говорится в тексте документа.

В феврале 2020 года журналист Денис Казанский поделился в сети видео и фото с вечеринки жены депутата Христенко в российской столице. По словам Казанского, супруги потратили на мероприятие более миллиона долларов. Эта сумма не согласовывалась с декларацией о доходах самого нардепа.

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