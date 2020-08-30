Основанием требовать перевода дела, по словам политика, является откровенная пророссийская позиция харьковских правоохранительных органов и чиновников.

Адвокаты обвиняемых в нападении на титушок Ильи Кивы будут требовать перевода дела в Киев. О таком решении лидер Азовского движения и партии “Национальный Корпус” Андрей Билецкий сообщил под Киевским районным судом Харькова. Там выбирают меру пресечения парням, которые на трассе Киев-Харьков вступили в конфликт с представителями парамилитарной пророссийской группировки “Патриоты – за жизнь”.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.

“Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что за месяц апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью”, – заявил Андрей Билецкий.

Политик добавил, что основанием требовать перевода дела в Киев является откровенная пророссийская позиция харьковских правоохранительных органов и чиновников. Он подчеркнул, что при таких условиях надеяться на объективность судей не приходится.

“Здесь, похоже, радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были “оплотовцы”, которые воевали за так называемые Л/ДНР. Это обычная пятая колонна – те, кто всегда бьют наиболее подло в спину. Здесь не видят стрельбы ватников, нападений на проукраинских активистов, которые происходят в Донецкой области, в Мариуполе. Они видят то, на что они заточены – на настоящих украинских патриотов, “радикалов”. Если нам нужно быть радикалами ради Украины, то значит так тому и быть”, – подчеркнул Андрей Билецкий.

Напомним, сейчас Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения лишь девяти парням, которых обвиняют в нападении на представителей группировки нардепа с ОПЗЖ Ильи Кивы. Всем присудили содержание под стражей до 25 октября.

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Автор: УНИАН