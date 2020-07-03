На сайте Рады опубликовано объявление о внеочередном заседании и его повестке дня

Внеочередное заседание начнется в 14:00.

На сайте Верховной Рады опубликовано объявление о внеочередном заседании и его повестке дня.

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Так, в сообщении на сайте парламента отмечается, что в 14:00 состоится внеочередное пленарное заседание ВР.

В повестке дня заседания - 14 законопроектов и проектов постановлений.

Это проект закона о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей (№3734), проект постановления о торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете (№3721), проект закона о внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по совершенствованию электронной формы документооборота в Верховной Раде" (№3720).

Также в предложенной повестке дня - два проекта постановлений об отмене решения ВР от 18 июня 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3383-П и №3383-П1).

Кроме того, это проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3776), проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (№3772), проект постановления об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета (№3784).

Также в перечне проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения (№3671), проект закона о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (№3668), проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3664).

В повестке дня также проект закона о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно кандидатского резерва (№3491), проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№3658) и альтернативный ему (№3658-1).

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