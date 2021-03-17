Наработка комплексных проектов решений в сфере социальной политики - основное направление работы движения.

Около 150-ти проектов решений, подготовленных Женским движением «За майбутнє», были переданы для внедрения на местах депутатам разных уровней из партии «За майбутнє».

Об этом сообщается на сайте партии “За майбутнє”.

По словам его лидера - Ирины Сусловой, это одно из основных направлений работы женского движения сейчас. А именно - наработка комплексных проектов решений в сфере социальной политики.

«Речь идет о таких важных проектах решений как: создание служб по делам детей при ОТГ; разработка кодекса депутатской этики; открытие кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия; открытие центров медико-психологической реабилитации участников боевых действий; основания профориентационных центров для подростков и многое другое. Все они постепенно продвигаются нашими депутатками из партии «За майбутнє» на местах. Совместно мы готовим проекты к регистрации и рассмотрению местными советами», – комментирует Ирина Суслова.

В то же время женское движение «За майбутнє» активно проводит встречи со своими координаторками и местными депутатками от партии. Так накануне масштабная встреча состоялась в Запорожье, во время которой участники, помимо социальных инициатив, обсудили экологические проблемы области и ситуацию с отсутствием доплат для врачей, которые работают с больными ковид. Непосредственно на встрече совместно с заместителем председателя Запорожского облсовета Геннадием Фуксом участницы согласовали проект решения об усилении ответственности промышленников за превышение нормы вредных выбросов в воздух. А уже на этой неделе – 18 марта – другая встреча женского движения пройдет в Одессе.

Напомним, что помимо местных инициатив, женское движение «За майбутнє», а в частности его лидер – Ирина Суслова, приняло участие в разработке ряда законопроектов, направленных на защиту прав человека. Почти все они сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Это законопроекты № 4174 о равных возможностях в сфере труда, № 3036 об обязательном государственном страховании на случай заболевания Covid-19 для работников государственных и коммунальных учреждений образования, законопроект № 3427 по противодействию дискриминации в рекламе и законопроект о семейном киднеппинге – на стадии подготовки.

«Женское движение «За майбутнє» осуществляет глобальную работу. Мы системно работаем с вопросами защиты прав женщин, людей с инвалидностью и детей. У нас почти 1500 депутаток всех уровней и более 15 тысяч поклонниц. Координаторы – по всей Украине. И это только начало», – говорит Ирина Суслова.

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Автор: УНИАН