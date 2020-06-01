В «Слуге народа» на должность министра экологии рассматривают кандидатуру Абрамовского
Во фракции «Слуга народа» на должность министра экологии рассматривают кандидатуру Романа Абрамовского.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в Facebook.
«Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет, но и положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов», - написала она.
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«Министром культуры мы делегируем одного из наших сильнейших представителей, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко. Последние месяцы он много работал над спасением креативных индустрий, поддержкой культуры, ему удалось наработать серьезный антикризисный пакет, и мы убеждены, что ему по силам возглавить Минкульт в такой сложный период», - отметила Кравчук.
«Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета», - написала депутат.
Она напомнила, что вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишина - бывшая директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
«Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности», - отметила Кравчук.
Они предполагают, что «очевидно, во второй половине текущей недели кандидатов проголосуем в парламенте».
Как сообщал ранее УНИАН, в "Слуге народа" рассказали, по каким кандидатурам в министры пока не пришли к согласию.
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