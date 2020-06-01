В «Слуге народа» на должность министра экологии рассматривают кандидатуру Абрамовского

Заместитель председателя фракции Кравчук считает, что во второй половине этой недели ряд кадровых вопросов будет решен.

Во фракции «Слуга народа» на должность министра экологии рассматривают кандидатуру Романа Абрамовского.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в Facebook.

«Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет, но и положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов», - написала она.

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«Министром культуры мы делегируем одного из наших сильнейших представителей, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко. Последние месяцы он много работал над спасением креативных индустрий, поддержкой культуры, ему удалось наработать серьезный антикризисный пакет, и мы убеждены, что ему по силам возглавить Минкульт в такой сложный период», - отметила Кравчук.

«Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета», - написала депутат.

Она напомнила, что вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишина - бывшая директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

«Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности», - отметила Кравчук.

Они предполагают, что «очевидно, во второй половине текущей недели кандидатов проголосуем в парламенте».

Как сообщал ранее УНИАН, в "Слуге народа" рассказали, по каким кандидатурам в министры пока не пришли к согласию.

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