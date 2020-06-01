В "Слуге народа" рассказали, по каким кандидатурам в министры пока не пришли к согласию

Представительница «СН» предполагает, что по этому вопросу фракция еще может собраться в ближайшее время.

В настоящее время кандидатуры на должности министров образования и экологии еще не согласованы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат Ирина Верещук в комментарии журналистам после заседания фракции «Слуга народа».

«Кандидатуры обсуждали, но пока не пришли к согласию», - сказала она.

Фамилии кандидатов называть отказалась, лишь добавила: «А по фамилиям - обещали, что в ближайшие дни они уже будут известны, и мы опять же рассмотрим предварительно на заседании фракции».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Александр Качура заявил, что фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины.

Также Качура отметил, что фракция «СН» поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. Он дал ссылку на сайт Кабинета министров, где указано, что Стефанишина является генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

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