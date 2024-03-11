По словам юриста, работа на государство не входит в понятие заключенных.

Мобилизация осужденных может стать проблемным моментом в новом законе о мобилизации.

Об этом в эфире канала КИЕВ24 сказал адвокат, волонтер Сергей Костыра. по его убеждению, отсутствие мотивации защищать государство у заключенного и доступ к оружию могут навредить.

"Не будет заключенный за тяжкие преступления просто за идею идти воевать. Не будет он этого делать. Спросите у психологов... Для этого нужно очень хорошо знать психологию заключенных, понимать это. По понятиям этих заключенных, на государство работать - это "взападло". Это их термины, они их используют... Я боюсь, что это (мобилизация осужденных - УНИАН) будет использовано не на пользу государству", - отметил адвокат.

Костыра отметил, что заключенный человек будет использовать ситуацию по своему усмотрению. А это уже небезопасно ввиду того, что у этого человека будет доступ к оружию.

"Если у заключенного будет возможность убежать - он убежит. А что потом делать? Где его ловить, если в стране война? Вы понимаете, какой опасности подвергаются окружающие, если эти штрафбаты, дизбаты будут работать?", - добавил Костыра.

Мобилизация осужденных

О возможности мобилизации осужденных лиц говорят уже не первую неделю.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, мобилизовать надо нарушителей правил дорожного движения и тех, кто осужден за коррупцию. Он отметил, что в Украине есть не только заключенные, которые находятся в местах лишения свободы и поэтому не подлежат призыву - многие получили условный срок наказания и "гуляют" по улицам.

Малюська добавил, что многие заключенные безопасны и не обязательно, чтобы все они мобилизовались на должности артиллеристов. В армии есть много другой работы, которую необходимо выполнять для функционирования армии.

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