Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Штрафы, предусмотренные за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета, вырастут.

Об этом рассказал в недельном обзоре спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

"Штрафы, предусмотренные за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета возрастут", - сказал он. Видео дня

Так, по словам Лазуткина, за нарушение правил воинского учета статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях будут устанавливаться штрафы в таких размерах:

в мирное время от 3400 до 5100 грн;

повторно в течение года от 5100 до 8 500 грн;

в особый период от 17000 до 25500 грн.

В то же время, как заявил представитель Минобороны, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации планируется установить следующие штрафы:

в мирное время от 5100 грн до 8 500 грн. для граждан;

от 17 000 до 25500 грн для должностных и юридических лиц.

"Повторно в течение года: от 8,5 до 11900 грн для граждан и от 25500 до 34 000 грн для тех, кто находится на должностях или для юридических лиц. В особый период от 17 000 до 25500 грн для граждан и от 34 000 до 51 000 грн для должностных и юридических лиц соответственно", - отметил Лазуткин.

Он пояснил, что штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Мобилизация и штрафы - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в Украине достаточно существенно увеличены штрафы за нарушение военнообязанными правил воинского учета.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил, что в принятом законе о внесении изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения, в частности, за нарушение правил военного учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Ионушас отметил, что штрафы могут накладываться несколько раз за различные виды нарушений.

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