Запрет, введенный для военнообязанных, может нести угрозу соблюдению права граждан Украины на свободу перемещения, отметил уполномоченный Рады по правам человека.

Запрет перемещения военнообязанных в Украине за пределы территории областей проживания без разрешения территориального центра комплектования и социальной поддержки вызывает беспокойство, поскольку не прописана цель такого выезда.

Не предусмотрены экстренные случаи, когда военнообязанные должны срочно выехать (болезнь или смерть родных, срочные рабочие поездки), написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

"...разработчиками не учтены способность ТЦК и СП (которые и до полномасштабной агрессии имели возможность принимать посетителей раз в неделю) на обработку обращений желающих получить соответствующие разрешения", - отметил он.

Омбудсмен считает, что запрет может нести угрозу соблюдению права украинцев на свободу перемещения и на труд.

Ранее УНИАН узнал, что в Украине разработан порядок предоставления разрешений на выезд военнообязанным за пределы места жительства. Подробности этой законодательной инициативы обнародовал адвокат Дмитрий Воронцов.

Позже в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что для выезда за пределы регионов проживания военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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