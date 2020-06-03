Украину категорически не устраивает медлительность Минского процесса – Офис президента

Киев делает все возможное, чтобы переговоры по Донбассу были более эффективными, подчеркивает Ермак.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украину категорически не устраивает медлительность продвижения переговоров в рамках Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Ермак заявил во время встречи украинской делегации с немецкими коллегами в Берлине 2 июня.

Украинская сторона благодарна немецкой стороне за поддержку в рамках «нормандского формата», а также за поддержку реформ, говорится в сообщении.

Представители Украины и Германии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись опытом противодействия пандемии коронавируса. Особое внимание было уделено совместным усилиям по достижению мира на востоке Украины.

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Во время переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

На встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом Ермак рассказал подробности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Он также сообщил об обновлении состава и повышении статуса украинской делегации в ТКГ.

«Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов», - сказал руководитель Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместителем - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко стала представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин назначен представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Заместитель министра обороны Александр Полищук будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

Председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова стала представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

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