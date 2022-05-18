В мае 1944 года произошла насильственная депортация крымскотатарского народа сталинским режимом.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

Об этом говорится в заявлении МИД по поводу Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - насильственной депортации крымскотатарского народа сталинским режимом в мае 1944 года.

"Призываем мир признать геноцидом депортацию крымских татар 1944 года, приобщиться к международной "Крымской платформе", в рамках которой Украина вместе с партнерами продолжает совместную борьбу за деоккупацию Крыма, усилить международное санкционное давление на РФ. Российская Федерация должна понести международно-правовую ответственность за все совершенные ею преступления против человечества и человечности на территории Украины, в том числе в Крыму", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что оккупационный режим по политическим или религиозным мотивам незаконно удерживает за решеткой более 120 граждан Украины из Крыма, большинство среди которых - крымские татары.

"Российские оккупанты в течение восьми последних лет совершили беспрецедентную милитаризацию Крыма, превратив некогда гостеприимный и мирный полуостров в свою военную базу и подорвав безопасность в Черноморском регионе. Сейчас российские военные используют полуостров для обстрелов украинских городов и захвата территорий на юге Украины", - говорится в заявлении.

При этом, полномасштабное вторжение РФ в Украину лишь усугубило ситуацию с правами человека на полуострове. В частности, крымские татары страдают от системных политических преследований, дискриминации по этническому и религиозному признакам, насильственных исчезновений, пыток, задержаний.

Депортация крымских татар:

18 мая 1944 года из Крыма был принудительно депортирован крымскотатарский народ. Официальной причиной послужило обвинение всего народа в сотрудничестве с Третьим Рейхом.

Депортированным отводили от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали на железнодорожные станции. Оттуда эшелоны с ними отправляли в места ссылки. Депортированные были вывезены в республики Центральной Азии, Урала, Коми, Сибири.

В течение двух первых лет ссылки в результате жестких условий перевозки, болезней, рабского труда погибли по разным оценкам до 46% всех депортированных.

По данным НКВД, было депортировано 183 155 крымских татар.