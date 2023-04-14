Орбан считает, что Европа вынуждена финансировать многие украинские потребности.

Министерство иностранных дел прокомментировало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "финансово несуществующей".

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook. Он назвал соответствующий тезис Орбана очередным "антиукраинским заявлением".

"СМИ: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "финансово несуществующей". Он считает, что Европа вынуждена финансировать многие украинские потребности. По мнению главы венгерского правительства, без поддержки партнеров война сразу закончится. Очередное антиукраинское заявление. Совсем не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", - заявил он.

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По словам Николенко, цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности.

"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины - не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует, прежде всего, в свою собственную безопасность. Зато венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", отметил спикер МИД.

Антиукраинские заявления Орбана

Как сообщал УНИАН, в январе Орбан заявил, что прекращение Соединенными Штатами Америки предоставления Украине помощи будет способствовать завершению войны.

Также в январе Орбан во время общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

В прошлом году Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории.

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